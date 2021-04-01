Драчёв — об Ушкиной, объявившей о переходе в сборную Румынии: ситуация не так однозначна

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о ситуации с биатлонисткой Натальей Ушкиной. Напомним, Ушкина, выигравшая гонку преследования на чемпионате России, ранее объявила, что со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии.
«Ситуация с Ушкиной не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Да, она не попала в команду — конкуренция у нас, конечно, огромная, с другой стороны — была возможность сделать комплимент коллегам из братских стран, тем более у спортсменки таким образом появлялась возможность продолжать выступать, хотя на юниорском уровне у неё не было возможности себя проявить. А спортсмен всегда ищет такую возможность.
С другой стороны, апрельский чемпионат сегодня мало что решает — разве что определяет возможность попасть в команду. Сейчас она стала чемпионом страны, она может попасть в сборную на централизованную подготовку. Если есть желание и возможность работать в России, нужно оставлять спортсмена, который себя показывает.
О её потенциале знали, но есть определенные параметры, по которым спортсменка попадает в сборную — где-то она показывала результат, где-то нет — ведь кто-то проявляет себя на юниорском уровне, кто-то после 20, а кто-то после 25, тут многое зависит от индивидуальных особенностей спортсменов. Может быть, именно сейчас пошли результаты, в целом рад за неё, молодец», — приводит слова Драчёва ТАСС.
- 1 апреля 2021
-
22:35
-
21:49
-
20:19
-
15:23
-
14:54
-
13:38
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:37
-
12:29
-
12:25
-
11:56
-
11:44
-
11:34
-
11:08
-
10:58
-
10:25
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:54
-
09:33
-
08:47
-
08:42
-
08:36
- 31 марта 2021
-
23:05
-
19:43
-
17:49
-
17:43
-
17:05
-
14:35
-
13:28
-
13:14
-
13:07