Драчёв — об Ушкиной, объявившей о переходе в сборную Румынии: ситуация не так однозначна

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о ситуации с биатлонисткой Натальей Ушкиной. Напомним, Ушкина, выигравшая гонку преследования на чемпионате России, ранее объявила, что со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии.

«Ситуация с Ушкиной не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Да, она не попала в команду — конкуренция у нас, конечно, огромная, с другой стороны — была возможность сделать комплимент коллегам из братских стран, тем более у спортсменки таким образом появлялась возможность продолжать выступать, хотя на юниорском уровне у неё не было возможности себя проявить. А спортсмен всегда ищет такую возможность.

С другой стороны, апрельский чемпионат сегодня мало что решает — разве что определяет возможность попасть в команду. Сейчас она стала чемпионом страны, она может попасть в сборную на централизованную подготовку. Если есть желание и возможность работать в России, нужно оставлять спортсмена, который себя показывает.



О её потенциале знали, но есть определенные параметры, по которым спортсменка попадает в сборную — где-то она показывала результат, где-то нет — ведь кто-то проявляет себя на юниорском уровне, кто-то после 20, а кто-то после 25, тут многое зависит от индивидуальных особенностей спортсменов. Может быть, именно сейчас пошли результаты, в целом рад за неё, молодец», — приводит слова Драчёва ТАСС.