Президент СБР рассказал, как будет формироваться состав сборной России на Кубок мира

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как будет формироваться состав сборной на следующий сезон Кубка мира. У главы организации спросили, лишает ли отсутствие россиян в топ-15 общего зачёта привилегий при отборе в команду на предстоящий сезон.
«У нас есть красная группа — топ-25 общего зачёта Кубка мира. Эти спортсмены спокойно начнут сезон на Кубке мира. Остальные критерии традиционно будут обсуждаться к осеннему тренерскому совету, но я думаю, что для себя мы решим уже весной, как будем готовиться к Олимпиаде. В этом ключе мы и будем формировать команду на предстоящий сезон», — приводит слова Майгурова News.ru.
По итогам сезона в топ-25 вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
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