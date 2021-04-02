Матвей Елисеев: помощь сборной мне нужна

Биатлонист Матвей Елисеев, занявший второе место в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, ответил на вопрос о планах продолжить индивидуальную подготовку к сезону.



«К сожалению, я ещё не успел встретиться с Юрием Михайловичем Каминским, поэтому конкретики пока нет. Но у меня есть понимание, что помощь сборной мне нужна. Мне в любом случае нужен спарринг, в самостоятельной подготовке есть свои плюсы, но есть моменты, которые в одиночку не восполнить», — приводит слова Елисеева ТАСС.

Победителем гонки преследования стал Эдуард Латыпов. Третьим финишировал Семён Сучилов, однако после гонки он был дисквалифицирован и бронза досталась Максиму Цветкову. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Елисеев занял 21-е место.