Матвей Елисеев: как же круто стартовать под первым номером!

Биатлонист Матвей Елисеев опубликовал фотографии с гонки преследования, которая состоялась на чемпионате России в Ханты-Мансийске вчера, 2 апреля. Елисеев, выигравший спринт, стартовал под первым номером и в итоге завоевал серебро.

«Как же круто стартовать под первым номером! Буду выжимать из себя летом ещё больше, чтобы на соревнованиях рангом выше получать такие же эмоции. Всем спасибо за поздравления!» — написал Елисеев.

Пост доступен в «инстаграме» Матвея Елисеева

Победителем гонки преследования стал Эдуард Латыпов. Третьим финишировал Семён Сучилов, однако после гонки он был дисквалифицирован и бронза досталась Максиму Цветкову. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Елисеев занял 21-е место.