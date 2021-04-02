Матвей Елисеев: как же круто стартовать под первым номером!
Биатлонист Матвей Елисеев опубликовал фотографии с гонки преследования, которая состоялась на чемпионате России в Ханты-Мансийске вчера, 2 апреля. Елисеев, выигравший спринт, стартовал под первым номером и в итоге завоевал серебро.
«Как же круто стартовать под первым номером! Буду выжимать из себя летом ещё больше, чтобы на соревнованиях рангом выше получать такие же эмоции. Всем спасибо за поздравления!» — написал Елисеев.
Пост доступен в «инстаграме» Матвея Елисеева
Победителем гонки преследования стал Эдуард Латыпов. Третьим финишировал Семён Сучилов, однако после гонки он был дисквалифицирован и бронза досталась Максиму Цветкову. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Елисеев занял 21-е место.
Матвей Елисеев: аплодировал Латыпову на финише. Вы ведь видели, какой он сильный был
Рекомендуем вам
- 2 апреля 2021
-
09:06
-
08:39
-
08:33
-
08:27
-
08:22
-
08:16
- 1 апреля 2021
-
22:35
-
21:49
-
20:19
-
15:23
-
14:54
-
13:38
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:37
-
12:29
-
12:25
-
11:56
-
11:44
-
11:34
-
11:08
-
10:58
-
10:25
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:54
-
09:33
-
08:47
-
08:42
-
08:36
- 31 марта 2021
-
23:05
-
19:43
-
17:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам