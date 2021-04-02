А. Резцова — об Ушкиной: опять упустили талант за рубеж, как было с Домрачевой и Кузьминой

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала возможный переход биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Ранее Ушкина, которая на чемпионате России стала второй в спринте и выиграла гонку преследования, объявила, что со следующего сезона будет выступать за команду Румынии.
«Я о ней раньше только краем уха слышала. Я её не знала. Её переход в команду Румынии? К сожалению, в нашем биатлоне такое случается постоянно. Вот опять упустили талант за рубеж, как это уже бывало с Дарьей Домрачевой и Анастасией Кузьминой.
Как уходила Домрачева, я не знаю, а вот Кузьмину не смогли уговорить, а может, не очень-то и уговаривали. Она переехала в Словакию, где и раскрылась», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
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