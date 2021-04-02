Ушкина, объявившая о переходе в сборную Румынии, попала в предварительный состав России

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, которая ранее объявила о переходе в сборную Румынии, вошла в предварительный состав сборной России на сезон-2021/2022, сообщает ТАСС. Напомним, Ушкина на чемпионате России стала второй в спринте и выиграла гонку преследования.

В предварительный состав сборной России попали все биатлонисты, выступавшие в минувшем сезоне за национальную команду. Также в предварительный состав, помимо Ушкиной, вошли Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова, ушедшие перед началом минувшего сезона в декретный отпуск, и чемпион мира 2017 года в эстафете Максим Цветков, не выступавший за сборную два года. В предварительные составы мужской и женской сборных России вошли по 24 биатлониста.