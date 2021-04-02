Каминский и Шашилов останутся старшими тренерами сборной России по биатлону

Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работу со сборной России по биатлону. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. С сезона-2020/2021 Каминский возглавляет мужскую сборную России, Шашилов — женскую.
«Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной. В составе их помощников могут произойти изменения», — приводит слова Майгурова ТАСС.
Напомним, мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций и сохранила максимальную квоту на сезон-2021/2022. Что касается женской команды, то она потеряла максимальную квоту, так как заняла лишь шестое место в Кубке наций. На чемпионате мира в Поклюке (Словения) сборная России завоевала всего одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.
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