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Каминский и Шашилов останутся старшими тренерами сборной России по биатлону

Каминский и Шашилов останутся старшими тренерами сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работу со сборной России по биатлону. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. С сезона-2020/2021 Каминский возглавляет мужскую сборную России, Шашилов — женскую.

«Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной. В составе их помощников могут произойти изменения», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Напомним, мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций и сохранила максимальную квоту на сезон-2021/2022. Что касается женской команды, то она потеряла максимальную квоту, так как заняла лишь шестое место в Кубке наций. На чемпионате мира в Поклюке (Словения) сборная России завоевала всего одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

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