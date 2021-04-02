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В СБР признали работу резервной сборной России в сезоне-2020/2021 неудовлетворительной

В СБР признали работу резервной сборной России в сезоне-2020/2021 неудовлетворительной
Биатлон / Кубок IBU 0

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительным выступление в сезоне-2020/2021 резервной национальной команды, в неё входят юниоры, юниорки, юноши и девушки. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На тренерском совете в Ханты-Мансийске по данному вопросу с докладом выступил Николай Большаков.

В соответствии со шкалой оценок работа сборных может быть признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной.

С юниорского чемпионата мира по биатлону, который прошёл с 27 февраля по 6 марта в Обертиллиахе (Австрия), сборная России в общей сложности увезла пять медалей: три золотых и две бронзовых, их завоевали два спортсмена: Денис Иродов и Михаил Первушин. Женская часть национальной команды осталась без наград.

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