Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Куклина – об эстафете: уже со старта поняла, что что-то не так с лыжами

Куклина – об эстафете: уже со старта поняла, что что-то не так с лыжами
Биатлон / Чемпионат России 0

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление на первом этапе в рамках эстафеты на чемпиона России, проходящем в Ханты-Мансийске. Куклина выступает за команду Ямало-Ненецкого АО.

«Почему отстала на последнем круге? Со старта уже поняла, что что-то не так с лыжами. Доехав до спуска и сидя в потоке, я просто вставала – народ меня накатывал. Очень тяжело было толкать лыжи.

Как готовлю лыжи? У нас очень хорошая сервис-бригада в команде Ямала, ребята молодцы, стараются. В предыдущих стартах у меня лыжи хорошо сработали, смазка была хорошая. Немного я уступила лидерам со спуска. Если смотреть аналитику, у меня весь проигрыш на спуске. Не знаю, с чем это связано – возможно, я сама так плохо их прохожу», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021