Куклина – об эстафете: уже со старта поняла, что что-то не так с лыжами

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление на первом этапе в рамках эстафеты на чемпиона России, проходящем в Ханты-Мансийске. Куклина выступает за команду Ямало-Ненецкого АО.
«Почему отстала на последнем круге? Со старта уже поняла, что что-то не так с лыжами. Доехав до спуска и сидя в потоке, я просто вставала – народ меня накатывал. Очень тяжело было толкать лыжи.
Как готовлю лыжи? У нас очень хорошая сервис-бригада в команде Ямала, ребята молодцы, стараются. В предыдущих стартах у меня лыжи хорошо сработали, смазка была хорошая. Немного я уступила лидерам со спуска. Если смотреть аналитику, у меня весь проигрыш на спуске. Не знаю, с чем это связано – возможно, я сама так плохо их прохожу», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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