Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Команда Югры выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Команда Югры выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

Команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югра одержала победу в эстафете 4х6 км на домашнем для себя чемпионате России по биатлону.

В составе югорской команды выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.

Второе место заняла команда Тюменской области (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко). Бронзу взяли спортсменки из Новосибирской области (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина). Ещё одна ханты-мансийская команда, выступавшая в личном зачёте, заняла пятое место.

Биатлон. Чемпионат России
Эстафета 4х6 км. Женщины

1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 1:13:30.0
2. Тюменская область +26.8
3. Новосибирская область +56.8.

Биатлон. Чемпионат России-2021. Ханты-Мансийск
Женщины. Эстафета 4x6 км
03 апреля 2021, суббота. 09:45 МСК
Окончено
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021