Команда Югры выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югра одержала победу в эстафете 4х6 км на домашнем для себя чемпионате России по биатлону.



В составе югорской команды выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.



Второе место заняла команда Тюменской области (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко). Бронзу взяли спортсменки из Новосибирской области (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина). Ещё одна ханты-мансийская команда, выступавшая в личном зачёте, заняла пятое место.



Биатлон. Чемпионат России

Эстафета 4х6 км. Женщины

1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 1:13:30.0

2. Тюменская область +26.8

3. Новосибирская область +56.8.