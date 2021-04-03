Сливко: хотела бы снова попасть в команду к Шашилову

Биатлонистка Виктория Сливко, взявшая серебро с командой Тюменской области в эстафете на чемпионате России, прокомментировала гонку, а также планы на дальнейшую подготовку.



«В начале этапа я дёрнулась догонять Ксению Довгую, но потом поняла, что круг не такой длинный, чтобы можно было отыграть, кажется, 17 секунд. Тем более что трасса тяжёлая, с первого круга начала работать, и я бы не сказала, что на финиш пошла свеженькая. Второе место – хорошо, наша команда довольна.



Сейчас, после всех проблем по ходу сезона, я себя хорошо чувствую. Всем говорю — жалко, что сезон заканчивается. Я только разбежалась, хочется стартовать и соревноваться.



Я бы хотела попасть в команду к Михаилу Викторовичу Шашилову снова, с ним отработать. Мне понравился подготовительный сезон с ним. Зимой, если бы не заболела, то достойно бы выступала. Поэтому хочу к нему», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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