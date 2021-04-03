Филимонов: оказалось, что спортсмены у нас не соблюдают принцип фэйр-плей

Биатлонист Вадим Филимонов, сошедший с дистанции во время масс-старта на чемпионате России, рассказал о столкновении на первом круге, приведшему к прекращению борьбы.
«Как оказывается, у нас спортсмены бегают и куда-то ломятся, не соблюдая правила и какой-то принцип честной спортивной борьбы. Выдрали палку, она развернулась и сломалась, в меня врезались. Загнулся намушник, либо на диоптр очень большая поправка. Сказали – около 20 щелчков, но я пришёл и это не помогло. Тренеры мне, соответственно, показали сходить с трассы. Смысла дальше продолжать гонку не было – у меня и настроение упало. Так не делается.
Кто это был? В прямом эфире не буду говорить. Визуально винтовку не сильно повредили, но получается, что сильно. Пришёл на второй рубеж, и пять выстрелов – в «молоко». Я и на первой стрельбе, как мне показали на планшете, даже попадал в установку» — сказал Филимонов в эфире «Матч ТВ».
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