Гараничев: приключения во время гонки дали стимул и привели к победе

Бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Гараничев прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону.
«Гонка была тяжёлая, быстро наступает утомление. При такой погоде всегда сложно. Но спасибо организаторам, что сохранили трассу в хорошем состоянии. Палки не проваливались, несмотря на дождь. Рубежи не получилось отработать идеально. Кроме того, у меня с руки сорвали палку и пришлось потерять ещё немного времени, потому что темляки отстёгиваются, и палка скользит вместе с ними. Я рад, что все эти приключения дают какой-то стимул и приводят к хорошему результату», — цитирует Гараничева News.ru.
Гараничев, выступающий за Тюменскую область, прошёл гонку за 43 минуты и 59 секунд, допустив три промаха. Второе место занял Антон Бабиков, третьим стал Алексей Шевченко.
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