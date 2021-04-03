Гараничев: приключения во время гонки дали стимул и привели к победе

Бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Гараничев прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону.



«Гонка была тяжёлая, быстро наступает утомление. При такой погоде всегда сложно. Но спасибо организаторам, что сохранили трассу в хорошем состоянии. Палки не проваливались, несмотря на дождь. Рубежи не получилось отработать идеально. Кроме того, у меня с руки сорвали палку и пришлось потерять ещё немного времени, потому что темляки отстёгиваются, и палка скользит вместе с ними. Я рад, что все эти приключения дают какой-то стимул и приводят к хорошему результату», — цитирует Гараничева News.ru.



Гараничев, выступающий за Тюменскую область, прошёл гонку за 43 минуты и 59 секунд, допустив три промаха. Второе место занял Антон Бабиков, третьим стал Алексей Шевченко.

Гараничев вырвал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону