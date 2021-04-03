Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Шевченко рассказал, что выиграл бронзу в масс-старте на лыжах сестры

Шевченко рассказал, что выиграл бронзу в масс-старте на лыжах сестры
Биатлон / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Биатлонист Алексей Шевченко, выигравший бронзу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, прокомментировал гонку, добавив, что выступал не на своих лыжах.

«К масс-старту готовился целенаправленно, потому что это одна из моих любимых гонок. Контактная борьба, нужно смотреть по сторонам, а не только за собой, и думать головой. Когда в борьбе достаются медали, очень здорово. Я попытался на финише выйти на другую траекторию, но сегодня одна лыжня лучше накатана. Кто её занял, тот и победил. Антон Бабиков тоже не смог обогнать Женю Гараничева.

Мои лыжи здесь едут плохо, поэтому сегодня я бежал на лыжах сестры Анастасии», — рассказал выступавший за Свердловскую область Шевченко News.ru.

Победу в масс-старте одержал Евгений Гараничев, серебро взял Антон Бабиков.

Настя Шевченко – восходящая звезда российского биатлона. Возьмут ли её на чемпионат мира?
21-летняя девушка стала призёром чемпионата Европы. А тренер сборной России считает, что потенциально она сильнее Светланы Мироновой.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021