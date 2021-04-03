Шевченко рассказал, что выиграл бронзу в масс-старте на лыжах сестры

Биатлонист Алексей Шевченко, выигравший бронзу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, прокомментировал гонку, добавив, что выступал не на своих лыжах.
«К масс-старту готовился целенаправленно, потому что это одна из моих любимых гонок. Контактная борьба, нужно смотреть по сторонам, а не только за собой, и думать головой. Когда в борьбе достаются медали, очень здорово. Я попытался на финише выйти на другую траекторию, но сегодня одна лыжня лучше накатана. Кто её занял, тот и победил. Антон Бабиков тоже не смог обогнать Женю Гараничева.
Мои лыжи здесь едут плохо, поэтому сегодня я бежал на лыжах сестры Анастасии», — рассказал выступавший за Свердловскую область Шевченко News.ru.
Победу в масс-старте одержал Евгений Гараничев, серебро взял Антон Бабиков.
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