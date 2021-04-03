Анастасия Шевченко – о бронзе брата: хоть что-то радует меня на этом чемпионате России

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко поздравила старшего брата, Алексея Шевченко с бронзовой медалью масс-старта на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.
Анастасия выложила в своём «инстаграме» совместный снимок с братом.
Фото доступно в «инстаграме» российской биатлонистки.
«Знакомьтесь, это мой брат Алексей, он сегодня на чемпионате России взял бронзу! Хоть что-то радует меня на этом чемпионате, спасибо, братишка», — написала биатлонистка.
Шевченко пока не удалось завоевать медалей на чемпионате России: Анастасия с одним промахом заняла 13-е место в спринте и с четырьмя промахами остановилась на 12-й строчке в гонке преследования.
Завтра, 4 апреля на чемпионате России по биатлону состоится женский масс-старт. Начало гонки в 10:30 по мск.
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