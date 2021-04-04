Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Лариса Куклина стала чемпионкой России по биатлону, выиграв масс-старт 12,5 км в Ханты-Мансийске.

Второе место заняла Наталья Ушкина. Напомним, спортсменка со следующего сезона намерена выступать за сборную Румынии. Третьей стала Виктория Сливко.

Для Куклиной это золото стало первым на чемпионате России-2021. Ранее Лариса взяла серебро в гонке преследования. Ушкина завоевала уже пятую награду на этом чемпионате, включая мартовские гонки — в её активе одно золото, два серебра и две бронзы. Сливко завоевала пятую медаль чемпионата России-2021.

Биатлон. Чемпионат России.

Масс-старт 12,5 км. Женщины.



1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – 37:20.6

2. Наталья Ушкина (Республика Мордовия) +17.1

3. Виктория Сливко (Тюменская область) +34.6