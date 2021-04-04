Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

Лариса Куклина стала чемпионкой России по биатлону, выиграв масс-старт 12,5 км в Ханты-Мансийске.

Второе место заняла Наталья Ушкина. Напомним, спортсменка со следующего сезона намерена выступать за сборную Румынии. Третьей стала Виктория Сливко.

Для Куклиной это золото стало первым на чемпионате России-2021. Ранее Лариса взяла серебро в гонке преследования. Ушкина завоевала уже пятую награду на этом чемпионате, включая мартовские гонки — в её активе одно золото, два серебра и две бронзы. Сливко завоевала пятую медаль чемпионата России-2021.

Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт 12,5 км. Женщины.

1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – 37:20.6
2. Наталья Ушкина (Республика Мордовия) +17.1
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +34.6

Биатлон. Чемпионат России-2021. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12,5 км
04 апреля 2021, воскресенье. 10:30 МСК
Идёт
1
Лариса Куклина
Ямало-Ненецкий АО
37:20.6
2
Наталья Ушкина
Республика Мордовия
+17.1
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+34.6
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021