Куклина: на масс-старт собирала остатки патронов с предыдущих гонок
Биатлонистка Лариса Куклина, выигравшая сегодня масс-старт на чемпионате России, рассказала, что ей пришлось собирать остатки патронов перед этой гонкой.
«У меня не было вариантов не ехать на чемпионат России, потому что это в первую очередь благодарность Ямало-Ненецкому автономному округу за поддержку. Я должна была сюда приехать и отбежать по максимуму. За что говорю им спасибо медалями. Всё хорошо – муж рядом, уверенность есть.
Когда сегодня выходила на старт, у меня не было патронов – я пособирала всё, что было с предыдущих гонок, по пять-десять выстрелов. Не было моей рабочей партии патронов. Говорю, как есть. Так получилось, но ничего страшного», — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
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