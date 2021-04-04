Сливко: очень надеюсь, что буду в сборной России

Биатлонистка Виктория Сливко, взявшая бронзовую медаль в масс-старте на чемпионате России, призналась, что счастлива взять награду и надеется на попадание в российскую сборную в следующем сезоне.



«Очень тяжёлая гонка сегодня. Счастлива, что смогла удержать третье место. Конечно, думала догнать Ушкину, потому что видела, что Наталье так же трудно, как и мне. Но трасса ещё тяжелее, чем вчера – тепло, тает, и каждую секундочку очень сложно отыграть. На «лёжке» проблем не было, я справилась, а на «стойке» было очень сложно стрелять из-за ветра – даже габарит закрылся, поэтому, видимо, мне сегодня очень повезло. Я счастлива – очень хотела медаль.



Близка ли сборная России для меня? Очень надеюсь, что буду в команде. Я старалась, работала, ни в коем случае не опускала руки, и все видели, что я не сдавалась», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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