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Команда Башкортостана с Латыповым и Бабиковым выиграла эстафету на чемпионате России

Команда Башкортостана с Латыповым и Бабиковым выиграла эстафету на чемпионате России
Биатлон / Чемпионат России 0

Команда Республики Башкортостан в составе Александра Бабчина, Антона Бабикова, Алексея Петрова и Эдуарда Латыпова одержала победу в эстафете 4х7,5 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Эта победа стала первой для башкирских биатлонистов на чемпионате России в эстафете с 2013 года. Второй стала четвёрка Ханты-Мансийского автономного округа (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Вадим Филимонов, Семён Сучилов). Бронзу взяла команда Москвы (Даниил Фомин, Матвей Елисеев, Илья Гаврилов, Саид Каримулла Халили)

Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

1. Республика Башкортостан – 1:20.37,6
2. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра +29.8
3. Москва +58.4

Биатлон. Чемпионат России-2021. Ханты-Мансийск
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
04 апреля 2021, воскресенье. 12:30 МСК
Идёт
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