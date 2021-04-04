Бабиков рассказал, как плотный ужин помог выиграть эстафету на чемпионате России

Биатлонист Антон Бабиков, выигравший вместе с командой Башкортостана эстафету 4х7,5 км на чемпионате России, рассказал о борьбе с Никитой Поршневым на втором этапе и о том, как восстановил силы после вчерашнего масс-старта, в котором он завоевал серебро. Бабиков бежал на втором этапе эстафеты.



«Откуда взял силы на финишный рывок на своём этапе? Боролся за команду. Вчера очень устал, и вечером было понимание, что надо сильно загрузиться калориями. Плотно поужинал, и сегодня удалось немного восстановить силы. Всё-таки дистанция 7,5 километров такая, что можно даже с усталостью отработать на максимуме.



Что касается борьбы с Поршневым, то это не зависит от нашего веса, а от того, у кого как готовы лыжи. На первом и втором кругах чувствовал, что ребята накатывают на меня, но на последнем понял, что могу от них убежать. Главным было не дать Никите сесть за мной на спуск, чтобы он не был в потоке. Вот тут вес играет роль. Но всё получилось», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Команда Башкортостана с Латыповым и Бабиковым выиграла эстафету на чемпионате России