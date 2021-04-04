Подчуфарова: в Словении к спортсменам относятся бережнее

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, вернувшаяся в Россию после неудачной попытки получить гражданство Словении и выступать за эту национальную сборную, рассказала о причинах отъезда и возвращения, а также прокомментировала своё сравнение российского спорта с цирком.



«Всегда хотела попробовать поработать в иностранной команде. Какие отличия у России и Словении? Там маленькая страна, мало спортсменов. Они относятся к команде бережнее, потому что скамейка запасных короткая. В конечном счёте причиной того, что я не получила гражданство, стали некоторые финансовые законы: мы не смогли продемонстрировать доход определенного уровня или выше.



Фраза про то, что российский спорт – шапито? Она была вырвана из контекста, но я не оправдываюсь. Это не было адресовано какой-то спортивной федерации или команде. Вернитесь к этой цитате и посмотрите: это сказано про спорт в целом, всю систему подготовки. На моём опыте видно: если о чём-то умалчивать, бояться – будет только хуже. Если я говорю – значит, у меня болит, я переживаю: почему у нас не так, как могло бы быть?» – приводит слова Подчуфаровой «Матч ТВ».

Подчуфарова: весь наш спорт — шапито, но я не хочу быть в нём грустным клоуном