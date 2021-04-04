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«Башкирские отцы сегодня победили». Латыпов подвёл итоги мужской эстафеты на ЧР

«Башкирские отцы сегодня победили». Латыпов подвёл итоги мужской эстафеты на ЧР
Биатлон / Чемпионат России 0

Призёр этапа Кубка мира, российский биатлонист Эдуард Латыпов выложил в своём «инстаграме» пост, посвящённый победе сборной Республики Башкортостана в мужской эстафете на завершившемся чемпионате России в Ханты-Мансийске. Латыпов успешно выступил в роли финишёра.

На верхнюю ступень пьедестала почёта вместе с Латыповым поднялись: Александр Бабчин, Антон Бабиков и Алексей Петров.

Латыпов поделился традиционным снимком команды на финише.

Публикация доступна в «инстаграме» российского биатлониста.

«Башкирские отцы сегодня победили. Спасибо команде за отличную гонку. Сезон завершён, теперь нужно отдохнуть и с новыми силами – в новый сезон. Спасибо всем, кто поддерживает и болеет за нас», — написал Латыпов.

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