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«Как же я тебя хотела!» Виктория Сливко опубликовала фото с чемпионата России

«Как же я тебя хотела!» Виктория Сливко опубликовала фото с чемпионата России
Биатлон / Чемпионат России 0

Биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с медалью, завоёванной на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Вчера, 4 апреля, Виктория стала обладательницей бронзы в масс-старте.

«Как же я тебя хотела! Я говорю всем огромное спасибо! Друзья, родные, болельщики — вы моя мотивация, вы моя поддержка. Я вас всех люблю, ценю, уважаю. Виктория Александровна довольная и счастливая», — написала Сливко.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко

Лариса Куклина стала чемпионкой России в масс-старте. Второе место заняла Наталья Ушкина, которая ранее объявила о намерении выступать за сборную Румынии. Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы.

Сливко: очень надеюсь, что буду в сборной России
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