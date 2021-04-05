Дмитрий Губерниев подвёл итоги чемпионата России по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги прошедшего в Ханты-Мансийске чемпионата России по биатлону. В заключительный день соревнований состоялись две гонки. Женский масс-старт выиграла Лариса Куклина. В мужской эстафете победила команда Республики Башкортостан в составе Александра Бабчина, Антона Бабикова, Алексея Петрова и Эдуарда Латыпова.

«Я очень расстроился, что не бежали и приболели Павлова, Миронова и Кайшева. Но тут всё справедливо. Ушкина снова в призах. За Ларису Куклину рад отдельно, потому что она показывает свою незаменимость в сборной команде. Виктория Сливко добралась до медали. Для неё это тоже очень ценная награда. Снова Гореева без медали. Всем остальным было сложновато, юниоркам тоже. Но в общем у девчонок всё более-менее закономерно. Хотя мы видим, что Казакевич в шаге остановилась. В общем, конечно, сборницы выглядят не столь уверенно под занавес сезона. Увы.



У мужчин видна работа не только Каминского, но и Максима Максимова: Эдик Латыпов — молодец. Очень рад за сборную Башкирии, потому что они прервали гегемонию Югры, которая выиграла эстафеты на последних чемпионатах России. И Москва, наконец, на пьедестале впервые за долгие годы. Отдельно рад и за Елисеева, и за Халили, и за Гаврилова. Отличная работа тренеров и президента федерации Ивана Мелихова. Теперь будем ждать новостей: кто с кем работает и как.



Думаю, что уже Первушина надо бы пробовать. Чего там ждать-то? Надо пробовать. Видно было, что ему тяжело на последнем круге, хотя начал активно. У женщин круг претенденток очень большой. Посмотрим, что там Ушкина: уедет или не уедет. У мужчин поменьше скамейка. Жалко, что Серохвостова не увидели на чемпионате России. Но тренеры составят списки. Будем готовиться, будем работать. Удачи Каминскому и Шашилову, — цитирует Губерниева сайт „Матч ТВ“.