«Всё закончилось полицией». Подчуфарова — о несостоявшемся переходе в сборную Словении

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в 2019 году решила переехать в Словению, чтобы выступать за сборную этой страны, рассказала, почему планам не суждено было сбыться. После сезона-2020/2021 спортсменка вернулась в Россию.
«Всё шло к тому, что я должна была выступить на чемпионате мира, но процесс предоставления гражданства затянулся. Сейчас я не могу уверенно сказать, что помешало, но от меня постоянно требовали предоставлять различные документы из России, что затягивало процесс.
Всё закончилось на истории с полицией. Речь об аналоге нашего Министерства внутренних дел. Есть процедура получения гражданства. В итоге всё уперлось в справку о доходах — мы не смогли предоставить необходимый уровень заработной платы», — цитирует Подчуфарову ТАСС.
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