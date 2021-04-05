Ольга Подчуфарова ответила на подозрения в применении допинга

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, комментируя доклад Комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), заявила, что не принимала запрещённых препаратов.
Напомним, в январе вышел доклад Комиссии IBU, в котором, в частности, упоминалось о допинге о спортсмена, который возобновил карьеру. По словам Подчуфаровой, у которой сорвался переход в сборную Словении, это к ней не относится.
«Это исключено. Меня же в них (в списках спортсменов, оказавшихся под подозрением. — Прим. «Чемпионата») никогда не было. Более того, это первое, о чем мы договорились со словенцами: я отправила запрос в IBU и в его специальный антидопинговый орган, откуда мне пришёл ответ, что ко мне нет никаких претензий.
После возобновления карьеры мне надо было вернуться в пул тестирования, что я и сделала. Это произошло ещё до появления варианта со Словенией. Так что я всегда была открыта для тестирования. В этом отношении я в себе уверена на сто процентов», — приводит слова биатлонистки ТАСС.
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