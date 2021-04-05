Дмитрий Губерниев отреагировал на эмоциональный пост Ларисы Куклиной в «Инстаграме»
Биатлонистка Лариса Куклина опубликовала эмоциональный пост в своём «инстаграме» после победы в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
«Нормально так, выиграть! Чемпионат России-2021, масс-старт 12,5 км. Первое место! Ура!», — написала Куклина.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной
На пост биатлонистки отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он обратился к Куклиной, написав: «Молодец, вперёд к олимпийской медали».
Второе место в масс-старте заняла Наталья Ушкина, которая со следующего сезона намерена выступать за сборную Румынии. Третьей стала Виктория Сливко. Для Куклиной это золото стало первым на чемпионате России-2021. Ранее Лариса завоевала серебро в гонке преследования.
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