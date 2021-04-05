Член исполкома IBU о допинге: русский сказал мне: вы никогда не узнаете, чем мы занимаемся

Джим Каррабре, член Исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), рассказал об общении с неназванным представителем российского биатлона. По словам Каррабре, диалог состоялся задолго до допингового скандала в российском спорте.
«Я сказал ему (человеку, представляющему российский биатлон. — Прим. «Чемпионата»): похоже, вы применяете сильнодействующий допинг. Он улыбнулся и ответил: «Вы никогда не узнаете, чем мы занимаемся». Они так и заявили об этом!
Шутка? Человек, о котором идёт речь, был абсолютно серьёзным. Они были полностью уверены, что их никогда не поймают», — приводит слова чиновника VG.
Каррабре добавил, что в российском биатлоне, по его мнению, разработали новый вид ЭПО.
«Мы подумали: эй, тут же (в пробах. — Прим. «Чемпионата») есть новый допинг-агент. Они разработали свой собственный ЭПО», — сказал он.
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