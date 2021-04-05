Александр Логинов впервые с 2018 года закончил сезон не на первой строчке рейтинга СБР

Союз биатлонистов России опубликовал обновлённую версию рейтинга спортсменов в завершившемся сезоне-2020/2021.
В мужском зачёте на первую строчку поднялся Эдуард Латыпов, он сдвинул Александра Логинова, который не отдавал звание лучшего биатлониста России с 2018 года – момента, когда карьеру завершил Антон Шипулин. Вторым в рейтинге стал Матвей Елисеев.
В женском зачёте по-прежнему лидирует Светлана Миронова, опережающая Ульяну Кайшеву и Ларису Куклину.
Рейтинг СБР. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 1315 очков
2. Матвей Елисеев (Москва) – 1306
3. Александр Логинов (Тюменская область) – 1284
4. Евгений Гараничев (Тюменская область) – 1119
5. Карим Халили (Москва) – 1076
6. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 832
7. Кирилл Стрельцов (Московская область) – 817
8. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – 694
9. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 642
10. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) – 634.
Рейтинг СБР. Женщины
1. Светлана Миронова (Свердловская область) – 1360 очков
2. Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика) – 1227
3. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – 1154
4. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 959
5. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 930
6. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) – 860
7. Валерия Васнецова (Пермский край) – 854
8. Евгения Павлова (Новосибирская область) – 848
9. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 846
10. Татьяна Акимова (Тюменская область) – 843.
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