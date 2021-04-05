Александр Логинов впервые с 2018 года закончил сезон не на первой строчке рейтинга СБР

Союз биатлонистов России опубликовал обновлённую версию рейтинга спортсменов в завершившемся сезоне-2020/2021.

В мужском зачёте на первую строчку поднялся Эдуард Латыпов, он сдвинул Александра Логинова, который не отдавал звание лучшего биатлониста России с 2018 года – момента, когда карьеру завершил Антон Шипулин. Вторым в рейтинге стал Матвей Елисеев.

В женском зачёте по-прежнему лидирует Светлана Миронова, опережающая Ульяну Кайшеву и Ларису Куклину.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 1315 очков

2. Матвей Елисеев (Москва) – 1306

3. Александр Логинов (Тюменская область) – 1284

4. Евгений Гараничев (Тюменская область) – 1119

5. Карим Халили (Москва) – 1076

6. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 832

7. Кирилл Стрельцов (Московская область) – 817

8. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – 694

9. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 642

10. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) – 634.

Рейтинг СБР. Женщины

1. Светлана Миронова (Свердловская область) – 1360 очков

2. Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика) – 1227

3. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – 1154

4. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 959

5. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 930

6. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) – 860

7. Валерия Васнецова (Пермский край) – 854

8. Евгения Павлова (Новосибирская область) – 848

9. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 846

10. Татьяна Акимова (Тюменская область) – 843.