Андрей Прокунин не планирует работать со сборной России по биатлону

Старший тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин заявил, что не планирует входить в тренерский штаб российской команды перед олимпийским сезоном.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что старшие тренеры мужской и женской национальных сборных Юрий Каминский и Михаил Шашилов сохранят свои посты, однако состав их помощников может измениться. Как раз в число помощников некоторые СМИ и включили Прокунина.

«До конца Олимпиады у меня действует контракт в сборной Южной Кореи, и я планирую его отработать. А слухи я не комментирую», — приводит слова Прокунина ТАСС.

Прокунин – двукратный чемпион мира по летнему биатлону. За время тренерской карьеры также успел поработать старшим тренером женской сборной Украины.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.