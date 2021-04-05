«Только начала входить во вкус». Биатлонистка Подчуфарова подвела итоги сезона

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая после неудавшегося перехода в сборную Словении вернулась в Россию, подвела итоги сезона-2020/2021.



«Сезон, который не принёс мне ровным счётом ничего, принёс в то же время самое главное. То, что двигало меня всегда в самые лучшие времена, снова есть во мне и подталкивает меня дальше.

От гонки к гонке ЧР я чувствовала себя лучше — хотя бы на полшага и на полсекунды, и потому огорчена, что сезон уже закончился. Только начала входить во вкус. С таким настроением вход в подготовительный период весьма бодрит.

Несмотря на невыразительный результат по итогу ЧР, я уверена, что мы на правильном пути. Работы проделано много, а предстоит ещё больше. Но точно знаю, что выжала максимум из тех обстоятельств, в которых тренировалась последние пару месяцев. Такой вот парадокс.

А теперь самое основное. Сезон показал, кто со мной, несмотря ни на что. И также раскрыл иных людей с обратной стороны.

Спасибо всем, кто поддержал в нужный момент и продолжает поддерживать меня и мою неугомонность. Спасибо тем, кто рядом, и всем, кто верит. Без вас всех я бы стала циничным фаталистом. Но нет. Только вперёд», — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».