Дмитрий Губерниев — Светлане Мироновой: золото Игр в Пекине под мой комментарий! Вперёд

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российской биатлонистки Светланы Мироновой в «Инстаграме». Спортсменка подвела итоги сезона и поблагодарила за поддержку.

В комментарии к посту Губерниев написал: «Золото Игр в Пекине под мой комментарий! Вперёд».

В общем зачёте Кубка мира Светлана заняла 19-е место, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.

Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место. На минувшей неделе президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что спортсмены, попавшие в топ-25 общего зачёта, начнут сезон на Кубке мира без отбора.