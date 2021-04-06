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Дмитрий Губерниев — Светлане Мироновой: золото Игр в Пекине под мой комментарий! Вперёд

Дмитрий Губерниев — Светлане Мироновой: золото Игр в Пекине под мой комментарий! Вперёд
Биатлон / Кубок мира 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российской биатлонистки Светланы Мироновой в «Инстаграме». Спортсменка подвела итоги сезона и поблагодарила за поддержку.

В комментарии к посту Губерниев написал: «Золото Игр в Пекине под мой комментарий! Вперёд».

В общем зачёте Кубка мира Светлана заняла 19-е место, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.

Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место. На минувшей неделе президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что спортсмены, попавшие в топ-25 общего зачёта, начнут сезон на Кубке мира без отбора.

Дмитрий Губерниев отреагировал на эмоциональный пост Ларисы Куклиной в «Инстаграме»
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