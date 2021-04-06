Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала фотографию в белом купальнике.
«Настроение: улететь к морю. Но домашние дела не отпускают», — написала Алимбекова в «сториз».
Биатлонистка Динара Алимбекова показала фото в купальнике
Фото: https://www.instagram.com/dinara_alimbekova18/?igshid=acmcd0f9n79v
Снимок доступен в «инстаграме» белорусской биатлонистки.
В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.
В завершившемся сезоне 2020/2021 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.
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