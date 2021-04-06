Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала фото в купальнике

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала фото в купальнике
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала фотографию в белом купальнике.

«Настроение: улететь к морю. Но домашние дела не отпускают», — написала Алимбекова в «сториз».

Биатлонистка Динара Алимбекова показала фото в купальнике

Биатлонистка Динара Алимбекова показала фото в купальнике

Фото: https://www.instagram.com/dinara_alimbekova18/?igshid=acmcd0f9n79v

Снимок доступен в «инстаграме» белорусской биатлонистки.

В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.

В завершившемся сезоне 2020/2021 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

Алимбекову признали «Человеком года» в Могилёве
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021