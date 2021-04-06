Николай Лопухов дал совет Татьяне Акимовой

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов, который готовил Татьяну Акимову к возобновлению карьеры, дал совет подопечной. По мнению Лопухова, Акимовой стоит готовиться к сезону-2021/2022 вместе с национальной командой.
В сезоне-2020/2021 Акимова, вернувшаяся в биатлон после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребёнка, выступила на пяти этапах Кубка мира и стала 66-й в общем зачёте.
«Я ей рекомендую готовиться со сборной. Мы вели подготовку с точки зрения её двухгодичного перерыва, сумели вернуться на определённый уровень. Но чтобы решать большие задачи, участвовать в Олимпийских играх и в Кубке мира, нужна другая организационная и методическая подготовка.
В сборной будет тренер по стрелковой подготовке, в этом плане организация у нас была на очень низком уровне. Стрелковая и функциональная подготовка должна вестись на уровне сборной», — приводит слова Лопухова ТАСС.
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