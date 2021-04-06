Васильев отреагировал на грубые слова Мазе в его адрес

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал критику в свой адрес со стороны тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе.

Ранее Васильев не раз утверждал, что превосходство Норвегии в биатлоне и в лыжных гонках обусловлено узаконенным применением допинга в рамках терапевтических исключений. Мазе в ответ на это заявил, что Васильеву «лучше бы заткнуться».

«Мазе тренирует норвежцев, а сам он — француз. Когда он делает такие заявления в отношении страны, хотелось бы, во-первых, узнать, на что именно он намекает. А во-вторых, Наполеон тоже в своё время высокомерно отнёсся к России — и оказался там, где оказался. С Россией лучше так себя не вести.

То, что значительная часть норвежских спортсменов бегает с терапевтическими исключениями, — это факт. А терапевтические исключения подразумевают огромный перечень запрещённых препаратов. Нервозная реакция Мазе говорит о том, что ему есть о чём переживать. И есть что скрывать. А также о том, что он просто невоспитанный человек», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».