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Пидгрушная — об инциденте с Эберг: там были и мои ошибки, и её наглость

Пидгрушная — об инциденте с Эберг: там были и мои ошибки, и её наглость
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная вспомнила инцидент из смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

После финиша Пидгрушная обвинила шведку Ханну Эберг в неспортивном поведении — на последнем круге, по словам украинки, Эберг подрезала Пидгрушную и выталкивала её с трассы.

«О какой гонке сезона не хочется вспоминать? В первую очередь это финиш с Эберг. Там были и мои ошибки, и её наглость. До сих пор у нас много споров, много обсуждений этой гонки, и когда снова поднимается эта тема, я уже прошу своих друзей и родных: «Давайте не будем, дайте я просто забуду этот день». Пока не удается его забыть, и я действительно по этому поводу очень сильно переживаю.

Эта гонка сильно повлияла на меня. Ведь у тебя есть ответственность не только за свой результат, но, в первую очередь, за командный. Все эти мои полусекундные проигрыши в моей памяти остаются горьким осадком», — цитирует Пидгрушную Вiathlon.com.ua.

«Такую наглость и хамство видела впервые». Пидгрушная обвинила Эберг в неспортивной борьбе
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