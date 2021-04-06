Ещё один российский биатлонист близок к отъезду в Румынию

Российский биатлонист Дмитрий Шамаев получил гражданство Румынии и близок к переходу в сборную этой страны, сообщает ТАСС.

Ранее о намерении переехать в Румынию и выступать за местную сборную заявила Наталья Ушкина, завоевавшая на прошедшем чемпионате России пять наград (включая мартовские гонки), в том числе одну золотую. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что не уверен в том, что Ушкиной разрешат выступать за Румынию из-за правил IBU.



25-летний Шамаев — из Ижевска, он привлекался в юниорскую сборную, на взрослом уровне за главную команду страны не выступал. Серебряный призёр всероссийских юниорских соревнований в масс-старте. На прошедшем чемпионате России он занял 21-е место в спринте, 15-е место — в гонке преследования и 17-е — в масс-старте.