Ушкина: в России очень большая и не очень понятная конкуренция

Биатлонистка Наталья Ушкина подтвердила, что переезжает в Румынию и будет выступать за сборную этой страны, а также пояснила причины и обстоятельства этого решения.



«Я ни в коем случае не отменю переход, моё мнение не поменялась. Даже если бы не было такого успешного чемпионата России, я бы всё равно уехала. Гражданство у меня есть, паспорт получила несколько недель назад.



Всё решилось ещё в прошлом году: меня позвал президент федерации биатлона Румынии, предложил переезд мне и моему мужу Александру. Там же есть русские тренеры и спортсмены, которые уехали раньше – они помогли связаться, и мы с президентом созвонились и всё обсудили. Мы с мужем размышляли меньше суток. Я давно к этому шла, это накапливалось. В России очень большая и не очень понятная конкуренция, взять хотя бы прошлый год: меня не включили даже в расширенный состав, хотя по рейтингу я восьмая, завоевала медаль чемпионата России – то есть проходила как минимум в резерв.



С Румынией будет проще готовиться к стартам, не придется думать о постоянных отборах, которые есть в России. Первая цель – Олимпиада, хочется хорошо подвестись к ней, всё успеть. Подчеркну, что я не против России, не собираюсь никого и ничего критиковать – просто хочется меньше думать об отборах и получать больше поддержки», — рассказала Ушкина в интервью Sports.ru.

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