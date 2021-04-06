Тарьей Бё: лыжным гонкам стоит взять пример с биатлона

Олимпийский чемпион норвежец Тарьей Бё высказался на предмет дискуссии о том, как усилить конкуренцию в лыжных гонках, начатой соотечественником Бьорном Дэли, предложившим исключить из программы соревнований классический стиль бега на лыжах.



«Нужно понять, принимать решения сердцем или головой. Это факт, что Норвегия, Швеция и Россия настолько превосходят остальных, что возникает вопрос, предпринимать ли какие-либо действия, чтобы дать и другим странам возможность заявить о себе. Но если думать сердцем, беговые лыжи вышли из «классики». Отказаться от неё — это радикально.



В биатлоне многие решения IBU о программе соревнований были связаны не только с решением от сердца. Они посмотрели, какие дистанции интереснее всего зрителям как на стадионе, так и по телевизору. Это делалось и для привлечения публики на стадион, и чтобы большее число спортсменов и команд имели возможность заявить о себе. Они добились в этом большого успеха. Поэтому лыжным гонкам, возможно, стоит взять пример.



Очень популярной в биатлоне стала смешанная эстафета. Норвегия и Швеция, вероятно, всё ещё лучшие страны, но на пьедестале всё большая конкуренция. И мы, вероятно, увидим большие сюрпризы. Это немного нарушит уникальность лыж: изменить программу соревнований, чтобы сделать её более конкурентной. Но я думаю, что в этом ключ.



Мы занимаемся топовым спортом, но после появления телевидения и СМИ спорт стал развлечением. Затем стало необходимым адаптировать конкуренцию к тому, чего хотят телезрители. В биатлоне много азарта вокруг стрельбы. Это даёт нерв на протяжении всей гонки. Возможно, именно этот нерв привлекает внимание в Европе с точки зрения развлечения. И если лыжи станут более конкурентными, это будет лучший развлекательный продукт», — цитирует Бё VG.

Бьорн Дэли призвал отказаться от «классики» в лыжах для повышения конкуренции