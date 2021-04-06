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Норвежский эксперт: доминирование Норвегии в биатлоне и лыжах «убьёт» эти виды спорта

Норвежский эксперт: доминирование Норвегии в биатлоне и лыжах «убьёт» эти виды спорта
Биатлон 0
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Норвежский финансовый эксперт и бывший менеджер по спонсорству компании DNB Якоб Лунд считает, что доминирование соотечественников в биатлоне и лыжных гонках вредит этим видам спорта.

«Я давно критиковал доминирование норвежцев в лыжных гонках. Сейчас то же самое происходит в биатлоне. Экономическое неравенство в конечном итоге «убьёт» не только лыжи, но и биатлон.

Привлекательность биатлона может значительно снизиться, а также готовность платить за него, когда дело дойдёт до новых переговоров с телевидением о правах. Если биатлон не станет более увлекательным, думаю, придётся побороться, чтобы он оставался на крупных каналах. У прошедшего чемпионата мира в Оберстдорфе были хорошие рейтинги, но падение рейтингов — лишь вопрос времени, когда пропадёт интерес к биатлону. У норвежских биатлонистов впечатляющий уровень, но в списках лидеров Норвегии — слишком много», — цитирует Лунда VG.

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