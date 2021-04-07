Лыжница Вероника Степанова: я была бы быстрее Светланы Мироновой

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала об опыте занятий биатлоном.
«У нас был подготовительный сбор со сборной Камчатского края по биатлону. В конце тренировки меня спросили, хочу ли я пострелять. Конечно, я согласилась. Пристрелялась, настроила под себя винтовку и на „лёжке“ закрыла всё. А в возрасте 15-16 лет на Камчатке мне предложили пробежать соревнования по биатлону на призы Ярошенко. Я даже месяц ходила в тир на тренировки по стрельбе. Но мой тренер по лыжам узнал об этом и строго запретил участвовать. Боялся, что перейду в биатлон. У неё все-таки внимания к биатлону больше, чем к лыжным гонкам. Но сейчас лыжи показывают в этом прорыв», — цитирует Степанову сайт «Матч ТВ».
Степанова также предположила, как сложилось бы противостояние лыжниц с биатлонистками в гонке на 7,5 км.
«Интересно. Думаю, лыжники победят. У нас уходит больше времени на функциональную подготовку, мы не тратим время на стрельбу, тренаж. Я была бы быстрее Мироновой. Может, будет время, как-нибудь пересечёмся.
Тириль Экхофф на чемпионате мира по лыжам за топ-30 спокойно бы поборолась. К сожалению, в этом сезоне у меня не получалось смотреть биатлон. Результат привлекает зрителя, а в этом сезоне его особо не было», — сказала Степанова.
После победы на чемпионате мира среди юниоров Степанова дебютировала на Кубке мира, где обыграла легендарную шведку Шарлотту Каллу, а также завоевала две бронзы на чемпионате России среди взрослых.
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