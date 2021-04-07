Дмитрий Губерниев завёл аккаунт в TikTok

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что завёл аккаунт в популярной социальной сети TikTok.
«TikTok уже не будет прежним! Я в TikTok!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Запущенная летом 2018 года международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и пользуется популярностью в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений. Приложение имеет более 1 млрд пользователей из 150 стран. В Китае, где приложение имеет наибольшую популярность, 60% пользователей находятся в возрастном диапазоне от 25 до 44 лет, а за пределами Китая 43% пользователей старше 24 лет. По итогам 2019 года в среднем каждый месяц российские пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео; делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд видео.
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