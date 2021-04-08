Дмитрий Васильев: плевать, если американские биатлонисты не будут участвовать в Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил возможный бойкот США Олимпиады 2022 года в Пекине.
«Они не блефуют. Думаю, всё реально идет к бойкоту Олимпийских игр. Решили этим отвлечь своё население от внутренних проблем с их космическим долгом, ЛГБТ и BLM, и наметили двух главных врагов: Россию и Китай.
Это уже давно происходит и тут нечего комментировать даже. Политика уже смешалась со спортом, они неотделимы друг от друга. А США плюет на святые правила олимпийского движения.
Да плевать, если американские биатлонисты не будут участвовать. Биатлон от этого особо не потеряет. У них был один всплеск в 2017 году, но в целом они статисты и середнячки», — цитирует Васильева Sport24.
В Госдуме отреагировали на возможный бойкот США Олимпиады в Пекине
Рекомендуем вам
- 8 апреля 2021
-
09:28
-
09:07
-
08:30
- 7 апреля 2021
-
11:42
-
08:47
- 6 апреля 2021
-
20:47
-
20:11
-
19:35
-
19:17
-
18:51
-
18:29
-
16:55
-
15:41
-
14:43
-
12:16
-
11:37
-
09:54
-
08:44
-
08:27
- 5 апреля 2021
-
23:18
-
18:24
-
17:43
-
16:10
-
12:43
-
11:53
-
11:35
-
10:11
-
09:39
-
09:33
-
09:24
-
09:18
-
08:32
-
08:24
- 4 апреля 2021
-
19:21
-
18:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам