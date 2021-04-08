Дмитрий Васильев: плевать, если американские биатлонисты не будут участвовать в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил возможный бойкот США Олимпиады 2022 года в Пекине.



«Они не блефуют. Думаю, всё реально идет к бойкоту Олимпийских игр. Решили этим отвлечь своё население от внутренних проблем с их космическим долгом, ЛГБТ и BLM, и наметили двух главных врагов: Россию и Китай.



Это уже давно происходит и тут нечего комментировать даже. Политика уже смешалась со спортом, они неотделимы друг от друга. А США плюет на святые правила олимпийского движения.



Да плевать, если американские биатлонисты не будут участвовать. Биатлон от этого особо не потеряет. У них был один всплеск в 2017 году, но в целом они статисты и середнячки», — цитирует Васильева Sport24.

В Госдуме отреагировали на возможный бойкот США Олимпиады в Пекине