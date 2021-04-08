Президент СБР Майгуров прокомментировал потерю женской сборной полной квоты на Кубке мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал то, что по итогам сезона-2020/2021 женская национальная команда заняла лишь шестое место в Кубке наций и потому потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/2022.

Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.

«Сохранить квоту было по силам и сегодняшней команде, она вполне конкурентоспособна. Но нужно учитывать, что из выступавшей на Кубке мира команды только половина прошла централизованную подготовку, другие биатлонистки продолжали готовиться по личным планам до конца сезона, поскольку влились в сборную уже осенью, когда было бессмысленно ломать подготовку.

При этом потерю одного места я не считаю огромной трагедией, уверен, что в следующем сезоне мы спокойно вернём максимальную квоту. Да и у спортсменок будет больше мотивации», — приводит слова Майгурова ТАСС.

