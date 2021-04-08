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Васильев оценил идею разбить биатлонистов сборной России на группы по примеру лыжников

Васильев оценил идею разбить биатлонистов сборной России на группы по примеру лыжников
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил идею разделить российских биатлонистов на группы, как в сборной России по лыжным гонкам, где старшие тренеры, у каждого из которых своя группа спортсменов, подчиняются непосредственно президенту федерации.

«Я уже год говорю о том, что такой подход пойдёт нам на пользу. Я поддерживаю этот стиль, он себя полностью оправдал в лыжных гонках.

Есть такая поговорка, которая очень себя оправдывает: не надо складывать все яйца в одну корзину. Нужно дать возможность другим тренерам подготовить спортсменов, чтобы увеличить шансы на хорошее выступление на Олимпийских играх», — рассказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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