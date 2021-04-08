Аликин: почему Каминский не контролировал самоподготовку Логинова? Всё пустили на самотёк

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, который заявил, что право тренироваться на самоподготовке имеет только лидер мужской национальной команды Александр Логинов.

«Правила, конечно, должны быть одни на всех, но, может, Логинов заслужил работать отдельно от сборной. У меня другой вопрос: почему старший тренер (Юрий Каминский. — Прим. «Чемпионата») не контролировал его самоподготовку в прошлом сезоне? Логинов – член сборной России. Старший тренер обязан контролировать его планы, подготовку, каждый месяц Логинов должен был отправлять отчёты. Если этого не было, значит всё пустили на самотёк.

В отношении остальных Майгуров прав. Надо всем готовиться со сборной», — приводит слова Аликина «Спорт день за днём».