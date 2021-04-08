Динара Алимбекова подарила свой хрустальный глобус музею НОК Беларуси

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подарила музею НОК Беларуси свой хрустальный глобус.
«Этот год я провела достаточно хорошо. Он получился весьма стабильным. Не было каких-то ярких всплесков или же, наоборот, явных провалов. Мне очень приятно передать в музей НОК Беларуси этот глобус. Возможно, для кого-то из юных посетителей он станет стимулом для занятий спортом или своего рода целью для покорения новых вершин. Ведь всё возможно», — приводит слова Алимбековой пресс-служба НОК.
Напомним, в заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.
В завершившемся сезоне-2020/2021 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.
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