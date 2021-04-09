Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский покинет свой пост. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Польховский остаётся в должности главного тренера до 31 мая, но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что он не продолжит работу в данной должности. С 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру», — рассказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.

67-летний Валерий Польховский возглавил сборную России перед сезоном-2020/2021. В ходе сезона у специалиста возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира. На чемпионате мира национальная команда под руководством Польховского завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете. Кроме того, женская команда, занявшая лишь шестое место в Кубке наций, потеряла максимальную квоту в Кубке мира.