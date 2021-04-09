Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону

Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский покинет свой пост. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Польховский остаётся в должности главного тренера до 31 мая, но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что он не продолжит работу в данной должности. С 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру», — рассказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.

67-летний Валерий Польховский возглавил сборную России перед сезоном-2020/2021. В ходе сезона у специалиста возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира. На чемпионате мира национальная команда под руководством Польховского завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете. Кроме того, женская команда, занявшая лишь шестое место в Кубке наций, потеряла максимальную квоту в Кубке мира.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021