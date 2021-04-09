Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Женская сборная России по биатлону после провала на КМ получит нового тренера по стрельбе

Женская сборная России по биатлону после провала на КМ получит нового тренера по стрельбе
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

В новом сезоне с женской сборной России по биатлону будет работать новый тренер по стрельбе. Национальную команду покинул Алексей Волков, который теперь будет работать с резервистами. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Пока вакансия тренера по стрельбе (в женской сборной. — Прим. «Чемпионата»). В ближайшее время она будет заполнена. Что касается вторых составов, то у ребят команду возглавят Сергей Башкиров и Павел Максимов, у девочек — Евгений Куваев и Алексей Волков», — рассказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.

В сезоне-2020/2021 женская сборная России, занявшая лишь шестое место в Кубке наций, потеряла максимальную квоту в Кубке мира. Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021