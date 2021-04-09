Женская сборная России по биатлону после провала на КМ получит нового тренера по стрельбе

В новом сезоне с женской сборной России по биатлону будет работать новый тренер по стрельбе. Национальную команду покинул Алексей Волков, который теперь будет работать с резервистами. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Пока вакансия тренера по стрельбе (в женской сборной. — Прим. «Чемпионата»). В ближайшее время она будет заполнена. Что касается вторых составов, то у ребят команду возглавят Сергей Башкиров и Павел Максимов, у девочек — Евгений Куваев и Алексей Волков», — рассказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.

В сезоне-2020/2021 женская сборная России, занявшая лишь шестое место в Кубке наций, потеряла максимальную квоту в Кубке мира. Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.