Женская сборная России по биатлону после провала на КМ получит нового тренера по стрельбе

В новом сезоне с женской сборной России по биатлону будет работать новый тренер по стрельбе. Национальную команду покинул Алексей Волков, который теперь будет работать с резервистами. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
«Пока вакансия тренера по стрельбе (в женской сборной. — Прим. «Чемпионата»). В ближайшее время она будет заполнена. Что касается вторых составов, то у ребят команду возглавят Сергей Башкиров и Павел Максимов, у девочек — Евгений Куваев и Алексей Волков», — рассказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.
В сезоне-2020/2021 женская сборная России, занявшая лишь шестое место в Кубке наций, потеряла максимальную квоту в Кубке мира. Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.
- 9 апреля 2021
-
10:51
-
10:37
-
10:25
-
09:03
- 8 апреля 2021
-
22:00
-
19:10
-
14:07
-
12:54
-
12:16
-
11:28
-
11:22
-
09:28
-
09:07
-
08:30
- 7 апреля 2021
-
11:42
-
08:47
- 6 апреля 2021
-
20:47
-
20:11
-
19:35
-
19:17
-
18:51
-
18:29
-
16:55
-
15:41
-
14:43
-
12:16
-
11:37
-
09:54
-
08:44
-
08:27
- 5 апреля 2021
-
23:18
-
18:24
-
17:43
-
16:10
-
12:43