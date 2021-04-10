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Матвей Елисеев стал лучшим стрелком из положения стоя в сезоне-2020/2021

Матвей Елисеев стал лучшим стрелком из положения стоя в сезоне-2020/2021
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев в сезоне-2020/2021 продемонстрировал лучший показатель точности в стрельбе из положения стоя на Кубке мира.

Его результат – 92,5%, это значит, что Матвей совершил 185 точных выстрелов из 200 возможных. А также защитил титул одного из сильнейших стрелков мирового пелотона.

Также высокие показатели стрелковой подготовки продемонстрировали француз Кентен Фийон Майе и австриец Симон Эдер.

Биатлон. Сезон 2020/2021. Стрельба из положения «стоя».

1. Матвей Елисеев (Россия) – 92,5%
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 90,5% (181 из 200)
3. Симон Эдер (Австрия) – 90, 0% (189 из 210)
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 89, 1% (187 из 210)
5. Давид Комац (Австрия) – 88,8 % (151 из 170)
6. Яков Фак (Словения) – 87, 6% (184 из 210).

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